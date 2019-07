Arriba de uno de los aparatos, una videocasetera que dirige las imágenes que Bilardo previamente capturó rumbo a la otra pantalla. El histórico entrenador utilizaba alguna de las piezas de archivo de la famosa videoteca que hace un año atrás mostró en lo que fue una de sus últimas apariciones mediáticas. "Me la quisieron comprar pero no quise venderla. No la quiero vender. Dos agencias me la quisieron comprar", reveló por entonces sobre su gran tesoro compuesto por más de 8 mil filmaciones que ordenó en diferentes espacios de su departamento ubicado en el barrio de Caballito.