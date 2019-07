De alguna manera, sigue la línea de las palabras del capitán Carlos Tevez de hace unos días. "Hoy ponerse la camiseta de Boca es un fuego. A mí en lo personal, primero como hincha y después como jugador, damela siempre. Hay muchos jugadores que los están llamando y dicen "no, no voy por el país, por esto, por lo otro". En este momento es muy importante no borrarse", subrayó.