Lo que comenzó como un rumor empezó a tomar cuerpo de realidad: el Barcelona está interesado en Lautaro Martínez. Lo confirmó Alberto Yaqué, el ex delantero de Ferro y Almagro, quien es parte de la empresa de representación que maneja la carrera del atacante del Inter. "Hubo un sondeo importante del Barcelona por Lautaro, es cierto. No me llamaron a mí, pero al club le gusta. Sería espectacular que juegue junto a Messi", señaló el Beto en diálogo con Radio Rivadavia.