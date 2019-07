"Estuvo el presidente de Brasil y en el entretiempo salió a saludar a la gente. Fue todo bastante raro. Por suerte quedó todo expuesto con esos dos penales, porque si no pasaban no hubiera quedado todo tan claro. Desde el primer minuto nos sentimos así, cuando Firmino agarró la pelota estando 2 metros adelantado y el línea tardó en levantar la bandera. A los 5 minutos nos amonestaron a Nico Tagliafico y ellos cometieron 3 ó 4 foules que no los amonestaron", continuó De Paul.