"Teníamos que ganar duelos, y desde mi punto de vista, no hizo lo suficiente para evitar darle a alguien una pelota larga y fácil. Entró Brandon Vázquez y fue una historia diferente. No quiero diez, ni nueve, ni ocho hombres que trabajen muy duro, todos tienen que trabajar duro, especialmente en este tipo de partidos", había afirmado el entrenador luego del empate 3 a 3 ante New York Red Bulls, encuentro en el que el futbolista argentino fue reemplazado a los 65 minutos de juego.