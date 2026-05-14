Colombia

La Justicia Penal Militar cerró la investigación por la muerte de joven cadete en el ARC Gloria durante maniobra de entrenamiento: esto concluyó

El caso se remonta a agosto de 2025, cuando Julián Fernando Condia Bello cayó al río Magdalena mientras participaba en actividades de alistamiento a bordo del buque

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La fiscalía especializada sustentó la solicitud de preclusión con base en elementos materiales probatorios y evidencia recopilada por Policía Judicial durante la investigación del caso - crédito @janielmelamed/X/@PedroSanchezCol/X
La fiscalía especializada sustentó la solicitud de preclusión con base en elementos materiales probatorios y evidencia recopilada por Policía Judicial durante la investigación del caso - crédito @janielmelamed/X/@PedroSanchezCol/X

La Justicia Penal Militar y Policial confirmó el 14 de mayo de 2026 la preclusión de la investigación adelantada por la muerte del grumete Julián Fernando Condia Bello, ocurrida durante una maniobra realizada a bordo del Buque Escuela ARC Gloria en agosto de 2025.

De acuerdo con el boletín emitido por la Fiscalía General Penal Militar y Policial, la decisión fue avalada por el Juez 1202 Especializado luego de que la Fiscalía 2223 Especializada sustentara la solicitud con base en los elementos materiales probatorios y la evidencia obtenida durante la investigación judicial. La conclusión presentada ante el despacho judicial indicó que la conducta analizada se enmarcó en una causal de ausencia de responsabilidad relacionada con la autopuesta en riesgo del grumete y una situación de fuerza mayor o caso fortuito.

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Según el documento oficial, los hechos ocurrieron durante la ejecución de la maniobra denominada “subida por alto” en el buque escuela ARC Gloria, insignia de la Armada Nacional de Colombia. La investigación estableció que el joven tripulante “perdió el control de su cuerpo, quedó paralizado y no aseguró su arnés durante la escalada”.

La Fiscalía Penal Militar también señaló que el marinero primero Davon Brandon Nelson Williams, instructor encargado de la maniobra, “actuó conforme a los protocolos y procedimientos previstos para este tipo de entrenamientos”. Con base en esos hallazgos, el despacho judicial avaló la petición de la Fiscalía y ordenó la preclusión del proceso.

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Según la conclusión presentada ante el juez, la muerte del joven se enmarcó en una causal de ausencia de responsabilidad relacionada con la autopuesta en riesgo y una situación de fuerza mayor o caso fortuito - crédito Justicia Penal Militar
Según la conclusión presentada ante el juez, la muerte del joven se enmarcó en una causal de ausencia de responsabilidad relacionada con la autopuesta en riesgo y una situación de fuerza mayor o caso fortuito - crédito Justicia Penal Militar

Investigación sobre la maniobra realizada en Barranquilla

El caso se remonta al domingo 31 de agosto de 2025, cuando Julián Fernando Condia Bello, de 19 años, cayó al río Magdalena mientras participaba en actividades de alistamiento a bordo del Buque Escuela ARC Gloria en inmediaciones del Gran Malecón de Barranquilla.

La Armada Nacional confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida del joven durante la mañana del lunes 1 de septiembre de 2025. En el primer comunicado oficial divulgado por la institución, se informó que el tripulante desarrollaba maniobras previas al recibimiento oficial del buque cuando ocurrió la desaparición.

Tras el reporte de la caída al agua, la Armada aseguró que activó protocolos de emergencia mediante el despliegue de unidades de superficie, guardacostas y medios aeronavales para adelantar labores de búsqueda en la zona del río Magdalena.

Posteriormente, la institución indicó a través de un boletín que el cuerpo del joven “fue trasladado a la Escuela Naval de Suboficiales ARC ‘Barranquilla’ y entregado a los miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación para los respectivos actos urgentes”.

Dudas de la familia sobre los protocolos de seguridad

Buque Gloria - Día de la Independencia
La familia del grumete manifestó dudas sobre las condiciones de seguridad durante las maniobras de altura y cuestionó la reacción institucional frente al accidente ocurrido en el buque escuela - crédito Armada Nacional

Luego de conocerse la muerte del joven militar, familiares de Julián Fernando Condia Bello expresaron cuestionamientos sobre las medidas de seguridad implementadas durante las maniobras de entrenamiento realizadas en el ARC Gloria.

Su padre, Luis Fernando Condia, manifestó dudas en declaraciones entregadas al diario El Heraldo sobre las condiciones en las que ocurrió el accidente y el funcionamiento de los protocolos preventivos durante las actividades de altura. Lo que es raro es ¿cómo se va a caer precisamente él? ¿Cómo no van a manejar una línea de vida? ¿Cómo no van a tener unas personas que estén pendientes que se llegue a caer un muchacho de esos?”, cuestionó el padre del joven en diálogo con El Heraldo.

La familia también expresó inquietudes frente a la reacción posterior a la caída del tripulante y a la activación de los mecanismos de emergencia durante la maniobra. Luis Fernando Condia insistió en la necesidad de mantener vigilancia permanente durante este tipo de ejercicios.

Si se van a subir los muchachos, estemos pendientes. Manténganse ahí ustedes por si llega a caer alguno. Así la reacción sería rápida, digo yo ¿por qué tienen que esperar que haya una muerte para poder activar unos protocolos, cuando ellos saben que eso lo tienen que hacer?”, expresó el padre del fallecido grumete al mismo medio regional.

Julián Fernando Condia Bello, de 19 años, cayó al río Magdalena el 31 de agosto de 2025 mientras participaba en actividades de alistamiento del ARC Gloria en el Gran Malecón de Barranquilla - crédito @PedroSanchezCol/X
Julián Fernando Condia Bello, de 19 años, cayó al río Magdalena el 31 de agosto de 2025 mientras participaba en actividades de alistamiento del ARC Gloria en el Gran Malecón de Barranquilla - crédito @PedroSanchezCol/X

En el comunicado emitido este 14 de mayo de 2026, la Fiscalía General Penal Militar y Policial afirmó que la decisión judicial fue adoptada tras el análisis de las pruebas recopiladas dentro del proceso y reiteró que la entidad mantiene “su compromiso con la legalidad, la transparencia y el esclarecimiento riguroso de los hechos sometidos a su conocimiento, en cumplimiento de su misión constitucional y legal de manera objetiva, oportuna y respetuosa del debido proceso”.

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