"El fútbol argentino no le dio la mano para que pudiera desarrollar algo que, no tengo dudas, hubiera terminado de la mejor manera. Siento que ese proceso, que era evolutivo, se vio abruptamente abortado. La Selección iba a encontrar una identidad. Luego se fue desintegrando ese proceso. Me hubiera gustado que él hubiese tenido la posibilidad de culminar su etapa", concluyó.