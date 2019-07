Y sobre las jugadas en las que se evitó utilizar el VAR, detalló: "No consideraron que fueran jugadas que daba para penal claro así que no me llamaron. Todo lo que se dice en cancha queda grabado, a mí el VAR no me notificó". En tanto, afirmó que la comunicación con la cabina de árbitros asistentes no falló: "Es totalmente mentira, no entiendo cómo se puede inventar eso. Estoy tranquilo porque di lo mejor de mi parte".