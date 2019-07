SAN LORENZO

Altas: Juan Antonio Pizzi (DT). Lucas Menossi (Tigre), Bruno Pittón (Unión de Santa Fe), Mauro Pittón (Unión de Santa Fe). Ezequiel Cerutti (ex Independiente, se desvinculó del Al-Hilal). Regresa Nicolás Navarro (Querétaro, México), Santiago Vergini (Bursaspor, Turquía), renovó Gerónimo Poblete y Adan Bareiro (Monterrey, México).

Bajas: Jorge Almirón (DT), Fernando Monetti (no renueva el préstamo), Andrés Rentería, Gustavo Torres (le rescindirán el contrato), Camilo Salazar (Millonarios, Colombia) y Ezequiel Ávila (volvió del Huesca, pero se fue al Osasuna, España). Gonzalo Rodríguez, Ariel Rojas, Román Martínez, Gonzalo Castellani y Damián Pérez no serán tenido en cuenta por Pizzi.

Interesan: Sebastián Blanco (Portland Timbers de la MLS), Federico González (Tigre), Nehuén Paz (Bologna), Gonzalo Verón y Pablo Hernández (Independiente), Martín Cauteruccio (Cruz Azul) y Héctor Tito Villalba (Atlanta United).