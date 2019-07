El polémico arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano en la semifinal de Copa América entre Brasil y Argentina dejó en el ojo de la tormenta a la Conmebol. El Apache optó por el silencio: "Si hablo mal de la Conmebol me sancionan y no vengo muy bien. Cuando no tenga más la camiseta de Boca y no sea más futbolista, hablaré. Hoy puedo perjudicar al club y a mí". Igualmente, se permitió opinar: "Los dos fueron penales (a Agüero y Otamendi)".