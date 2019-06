En consecuencia, el club de Las Achiras, Entre Ríos, se subió con vehemencia al reclamo de San Jorge. "Yo creo que por más que digan o no digan, de antemano, coincido con lo que dijo el presidente de San Jorge de Tucumán. Ya están determinados los que van a ascender. No me cabe ninguna duda en cuanto a eso. Es lamentable lo que vivimos", bramó Guillermo Bonnín, presidente de Social Achirense, con Interior Futbolero Radio.