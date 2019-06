En el Federal B, otros dos ascensos estuvieron rodeados de polémica. Uno de ellos fue el de Peñarol de San Juan. ¿Cuál es la particularidad de este equipo? Su hincha más famoso es el coprovinciano Chiqui Tapia. En la semifinal contra San Martín de Mendoza se dio la misma situación que este domingo en Alvarado – San Jorge. Cansados de los fallos arbitrales en contra, los mendocinos decidieron abandonar el campo de juego a los 30 minutos del segundo tiempo. El otro ascenso también tuvo circunstancias extrañas. Central Norte de Salta le ganó la final a Guaraní Antonio Franco de Misiones y en el partido de ida, el árbitro Sergio Pérez, que se había retirado una temporada antes, tuvo una actuación escandalosa que benefició al equipo salteño. Muchos se preguntan por el papel de Gustavo Bassi, alias el Colorado, ex juez de Primera División y que se encarga de las designaciones de los árbitros en el Interior. Porque en partidos clave, siempre parecen jugar los mismos, aún con los antecedentes de errores garrafales para un mismo lado que traen. Y no se solicitan árbitros de Primera División aún cuando no hay actividad de Superliga.