Erika Buenfil revela cómo vive la relación de su hijo Nicolás con Ernesto Zedillo Jr: “No me dan celos”

La famosa habló sobre la relación de su hija con su padre (Instagram)

Erika Buenfil habló sobre la relación entre su hijo Nicolás Buenfil y Ernesto Zedillo Jr., a quienes se les ha visto más cercanos recientemente.

En un encuentro con la prensa, la actriz habló sobre el momento personal de su familia, el vínculo renovado entre padre e hijo y su postura ante la exposición mediática que rodea a ambos.

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Erika Buenfil responde sobre la posibilidad de ver juntos a Nicolás y Ernesto Zedillo Jr.

Durante una conversación con medios, Erika Buenfil se refirió al tema sin rodeos:

“Ese sería el siguiente capítulo, manito. Cuando suceda, se enterarán”.

La actriz detalló que su hijo Nicolás atraviesa una etapa de crecimiento y cambios, que incluye una convivencia más cercana con su padre, Ernesto Zedillo Jr.

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La actriz Erika Buenfil reveló haber experimentado dudas y miedos en el proceso de convivencia de su hijo con Ernesto Zedillo Jr. (Instagram: @erikabuenfil50)

“Le hace bien a él, está bien, le faltaba esa parte y ya la completó, entonces estamos todos muy bien”, destacó Erika ante los reporteros.

Buenfil enfatizó que las decisiones sobre la relación y las salidas familiares las toma Nicolás, quien ya tiene independencia para organizar sus tiempos entre ambos padres.

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“No es de pedirme permiso, porque tiene mi permiso, pero sí me lo avisa, claro que sí”, puntualizó la actriz, quien sostuvo que no siente celos por la cercanía de su hijo con la familia paterna.

Nicolás Buenfil, primogénito de Erika Buenfil, confiesa los motivos de su renuncia a la televisora. (RS)

“Ha sido muy bueno para Nicolás vivir esta nueva etapa en su vida personal. No me dan celos”, agregó.

La actriz también compartió que, aunque hablaron sobre la posibilidad de que Nicolás abandone el hogar, todavía disfruta la convivencia diaria.

“Espero no me duela, pero todavía está estudiando, todavía lo estoy disfrutando, este último charquito que me queda”, mencionó Buenfil, quien aseguró que vive el presente y no anticipa escenarios: “Yo no preparo nada, las cosas se van acomodando”.

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Nicolás Buenfil y Ernesto Zedillo Jr. muestran su vínculo en redes sociales

En semanas recientes, Nicolás Buenfil ha publicado en redes sociales fotografías junto a su padre, Ernesto Zedillo Jr., y sus hermanas, lo que generó reacciones entre seguidores y medios.

Erika Buenfil detalla las nuevas dinámicas familiares y el fortalecimiento del vínculo entre su hijo Nicolás y Ernesto Zedillo Jr. tras el reencuentro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Erika Buenfil confirmó que estos encuentros “ya los habíamos platicado” y que actualmente todo se realiza con acuerdos familiares. “Él sube sus fotos con ellos y con las niñas. Lo que ven es lo que es”, mencionó.

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La relación pública entre Nicolás y la familia Zedillo se da en medio de una etapa de exposición mediática, donde la actriz reconoce que el tema ya es parte de la vida cotidiana de su hijo.

“Está como muy dedicado, cambió de alimentación y está con sus licuados de proteína”, contó Erika sobre su rutina actual. La actriz celebra estos cambios y reitera su orgullo:

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“Ayer se lo dije porque fuimos a comer y le digo: ‘Cuánto te amo, verlo grande, verlo buen muchacho, verlo dedicado a su ejercicio, verlo dedicado a sus materias’”.

Nicolás, hijo de la actriz Erika Buenfil, respondió si tiene intención de llevar el apellido de su padre, Ernesto Zedillo Jr. Crédito: @saleelsoltv, X

Respecto a la convivencia más estrecha entre ambos núcleos familiares, Erika reiteró que existe un acuerdo flexible para los días de reunión.

“Principalmente los domingos como que es el día de nosotros y cuando él tiene compromiso del domingo de allá, pues hacemos cambalache”, detalló Buenfil, quien mantiene comunicación abierta con su hijo.

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Al final, la actriz recalcó que cualquier paso hacia una mayor exposición pública de la familia será decisión de Nicolás y que ella acompañará sus procesos:

“Tendremos que acordar eso, claro”, puntualizó entre bromas sobre la posibilidad de una portada con padre e hijo.