Sheinbaum pide a FGR informar sobre avances en investigación sobre casos de ‘El Mayo’, Melesio Cuén y Rocha Moya

Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo de este 14 de julio. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) dar más detalles sobre las investigaciones en los casos de Ismael “El Mayo” Zambada, Héctor Melesio Cuén y el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Durante la mañanera del pueblo de este martes 14 de julio en Palacio Nacional, aseguró que las indagatorias de los tres personajes están a cargo de las autoridades correspondientes, pero insistió en la relevancia de que la FGR mantenga informada a la población del estado de cada una de ellas.

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“La fiscalía lleva varias investigaciones y son ellos quien tienen que dar la información. Uno es el caso, como bien lo señalas, del momento del secuestro, de la detención por parte de otro delincuente, de un delincuente, y su llegada a los Estados Unidos”, manifestó la mandataria mexicana.

De acuerdo con lo expuesto, la FGR acumuló diversas carpetas que abarcan desde el secuestro y traslado de personas a EEUU, hasta hechos relacionados con la muerte de un exrector universitario. Por lo que, la jefa de Estado indicó que han solicitado a la institución que, en cuanto existan datos relevantes se difundan.

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En este contexto, recordó que aún se encuentran activos diversos procesos originados bajo la gestión del fiscal Alejandro Gertz, los cuales con la llegada de Ernestina Godoy a la dependencia se reorganizaron para seguir con las indagatorias de todos los expedientes abiertos.

No hay plazo para que Rocha Moya vuelva a gobierno de Sinaloa: Sheinbaum reitera que EEUU no ha enviado pruebas contra gobernador con licencia. (Presidencia)

Uno de los casos más destacados de los últimos días se trata sobre el piloto que llevó al narcotraficante “El Mayo” a su lugar de arresto pasando la frontera norte, este trabajador fue detenido y trasladado a EEUU después del suceso. Autoridades han insistido que se debe detallar el momento y las circunstancias en que ocurrió la captura para que no queden dudas sobre sus implicaciones legales.

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Por otra parte, la presidenta destacó que el exembajador Ken Salazar precisó no poseer información que relacione a Rocha Moya o al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con actividades ilícitas.

No hay plazo para que Rocha Moya vuelva a gobierno de Sinaloa: Sheinbaum reitera que EEUU no ha enviado pruebas contra gobernador con licencia

El caso de Rocha Moya, uno de los sucesos que ha cobrado relevancia en los últimos meses, el cual continúa bajo la lupa de las autoridades estadounidenses, ante su señalamiento contra el funcionario por presuntos vínculos con el crimen organizado y lavado de dinero.

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Cuando se le cuestionó a Sheinbaum sobre si existe un plazo para que el servidor público regrese a su cargo como gobernador de Sinaloa, afirmó que no hay un perdido específico para que retome sus actividades.

Asimismo, hasta el momento las autoridades de EEUU no han entregado ninguna prueba contra Rocha Moya tras las acusaciones por lo que no existe actualización en el caso.

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“Personalmente no he hablado con él. Hablé el primer día cuando salió esta solicitud de Estados Unidos, después no he hablado con él. Vamos a esperar, no nos adelantemos. Como hemos dicho, nosotros no vamos a cubrir a nadie, eso es muy importante, pero tampoco vamos a acusar a nadie sin pruebas. Y para eso hay una institución de la República que se encarga de ello, que es la Fiscalía General de la República”, declaró.