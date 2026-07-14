¿Cómo funciona el Tour de Francia 2026? Así es la competencia donde participa Isaac del Toro

(REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El Tour de Francia es una de las competencias de ciclismo más importantes del mundo y en su edición 2026 cuenta con la participación del mexicano Isaac del Toro, quien forma parte del pelotón internacional que busca conquistar una de las pruebas más exigentes del calendario deportivo.

La carrera reúne cada año a los mejores ciclistas del mundo en un recorrido dividido por etapas durante tres semanas. El objetivo principal es completar todas las jornadas con el menor tiempo acumulado para quedarse con el histórico maillot amarillo, la prenda que identifica al líder de la clasificación general.

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¿Qué es el Tour de Francia?

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tour de Francia es una competencia de ciclismo por etapas que se disputa tradicionalmente durante el mes de julio. La edición 2026 contempla 21 etapas y dos días de descanso, con un recorrido de más de 3 mil kilómetros.

En la competencia participan alrededor de 184 ciclistas distribuidos en 23 equipos de ocho integrantes. Cada corredor cumple una función dentro de la estrategia del equipo, desde proteger al líder hasta marcar el ritmo del pelotón, apoyar en las fugas o buscar triunfos individuales en determinadas jornadas.

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La primera edición del Tour de Francia se realizó en 1903 y fue organizada por el diario deportivo francés L’Auto con el objetivo de aumentar sus ventas. En aquella ocasión participaron 60 ciclistas, quienes recorrieron cerca de 2 mil 400 kilómetros divididos en seis etapas, dando inicio a una de las competencias deportivas más reconocidas a nivel mundial.

¿Cómo se define al campeón del Tour de Francia?

(REUTERS/Stephanie Lecocq)

Aunque cada etapa tiene un ganador, el campeón del Tour de Francia no es necesariamente el ciclista que consigue más victorias parciales. El título se entrega al corredor que acumula el menor tiempo durante todo el recorrido.

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Después de cada etapa se registra el tiempo de los participantes y se suma al acumulado de las jornadas anteriores para definir la clasificación general. En una competencia donde las diferencias pueden ser de apenas segundos, cada momento resulta determinante en la pelea por el maillot amarillo.

El recorrido combina diferentes tipos de etapas. Las jornadas llanas suelen favorecer a los velocistas, mientras que las etapas de montaña representan un desafío para los escaladores. También existen pruebas de media montaña y contrarreloj, donde los especialistas buscan obtener ventajas sobre sus rivales.

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Además, algunos corredores pueden obtener bonificaciones de tiempo en determinados puntos de la carrera, segundos que se descuentan de su registro total y pueden cambiar la clasificación general.

Los maillots del Tour de Francia

(REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Durante la competencia se entregan cuatro distintivos principales para reconocer a los líderes de cada clasificación:

Maillot amarillo: identifica al líder de la clasificación general y al ciclista con menor tiempo acumulado.

Maillot verde: reconoce al corredor con mayor puntuación en los sprints y llegadas de etapa.

Maillot de lunares rojos: distingue al mejor escalador de la competencia.

Maillot blanco: premia al mejor ciclista joven.

Además del reconocimiento deportivo, el ganador de la clasificación general recibe un premio económico de 500 mil euros, mientras que el segundo y tercer lugar obtienen 200 mil y 100 mil euros, respectivamente. La bolsa también contempla premios por victorias de etapa y lideratos en las diferentes clasificaciones.

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¿Cuándo y cómo es el Tour de Francia 2026?

(REUTERS)

El Tour de Francia 2026 comenzó el 4 de julio y finalizará el domingo 26 de julio. En esta edición, la carrera arrancó en Barcelona, ciudad que recibió las primeras tres etapas del recorrido.

La Gran Salida inició con una contrarreloj por equipos, antes de que el pelotón continuara su trayecto por distintos puntos de Cataluña para después cruzar la frontera rumbo a Francia.

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Entre los lugares destacados del recorrido aparecen Tarragona, Granollers y Les Angles, además de zonas montañosas como los Pirineos franceses. La ruta también contempla ciudades como Carcasona, Foix, Pau, Gavarnie-Gèdre, Périgueux, Bergerac, Vichy, Nevers y Chalon-sur-Saône.

En la parte final del recorrido, los ciclistas atravesarán paisajes de la región de Alsacia, con zonas de bosques, lagos alpinos y pueblos tradicionales. El Tour llegará a su cierre en la tradicional llegada ubicada en la Avenida de los Campos Elíseos.

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