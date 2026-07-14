Colombia

‘Timochenko’ ya está en Colombia: se conoció el documento que firmó tras presentarse en la JEP luego de estar una semana fuera del país

Una constancia oficial fechada el 14 de julio de 2026 dejó registro de la comparecencia de Rodrigo Londoño en la sede principal de Bogotá, luego de un desplazamiento a Madrid avalado por la Sección de Reconocimiento

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Ilustración de un hombre con gafas y gorra, firmando un documento con los títulos "Tribunal para la Paz" y "Constancia de Presentación Personal".
Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", firma una constancia de presentación personal del Tribunal para la Paz (JEP) - crédito Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó este martes 14 de julio de 2026 la presentación personal de Rodrigo Londoño, alias Tomochenko, en su sede principal de Bogotá, después de un viaje a España autorizado por la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.

El registro quedó consignado en una constancia oficial fechada el mismo día, en la que se lee: “Se presentó en las instalaciones de la sede principal de la Jurisdicción Especial para la Paz”.

El documento ubica la diligencia en la dirección “Carrera 7 No. 63-44” de Bogotá D.C. y la enmarca en el cumplimiento del “Auto TP-SERVR-SP-AI-No.004-2026 de fecha 18 de junio de 2026”. En ese apartado, la secretaría judicial dejó escrito que la Sección de Reconocimiento “le autorizó la salida del país con destino a la ciudad de Madrid (España) del 22 de junio al 11 de julio de 2026”.

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La Jurisdicción Especial para la Paz confirmó este martes 14 de julio de 2026 la presentación personal de Rodrigo Londoño en su sede principal de Bogotá, después de un viaje a España autorizado por la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad - crédito JEP
La Jurisdicción Especial para la Paz confirmó este martes 14 de julio de 2026 la presentación personal de Rodrigo Londoño en su sede principal de Bogotá, después de un viaje a España autorizado por la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad - crédito JEP

La constancia también registró el acto de identificación: “El señor Londoño Echeverri presentó su documento de identificación N° 79.149.126”.

El regreso de Londoño a la sede de la JEP se conoció en paralelo a anuncios del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien planteó la eliminación de consejerías, agencias y estructuras estatales que, según dijo, duplican funciones. En la constancia, el compareciente aparece como “RODRIGO LONDOÑO ECHEVERRI” y figura como “Solicitante” junto a su firma.

‘Timochenko’, excomandante de las Farc, salió del país a pesar de tener pendiente una audiencia ante la JEP

La autorización judicial que permitió a Rodrigo Londoño Echeverry, viajar a España, incluyó una condición estricta: debe comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 14 de julio para acreditar su retorno a Colombia. La invitación a Europa surgió de Izquierda Unida, organización política española que lo convocó a un seminario en Madrid.

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Este martes 14 de julio se confirmó la llegada de Rodrigo Londoño, alias Timochenko, a la oficina de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia - crédito JEP
Este martes 14 de julio se confirmó la llegada de Rodrigo Londoño, alias Timochenko, a la oficina de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia - crédito JEP

La carta firmada en la capital española, el 21 de mayo de 2026, dejó claro el alcance de la invitación: “Por medio de la presente carta es para nosotros un honor invitarle a participar en el Seminario sobre trabajo entre Europa y la Comunidad de países andinos que la Secretaría de Relaciones Internacionales de Izquierda Unida organiza en Madrid entre los días 20 y 23 de junio de 2026”, se leyó en el documento dirigido al exjefe de las extintas Farc y actual presidente del partido Comunes.

La salida de Colombia de Timochenko fue posible gracias a la autorización de la JEP, que fijó obligaciones precisas para su regreso. El excomandante debís presentarse personalmente ante la Secretaría Judicial el 14 de julio y asistir de manera virtual a una diligencia el 24 de junio. Si no cumple con estos requisitos, podría enfrentar consecuencias legales según la normativa fijada por el tribunal especial.

En la misma misiva, Izquierda Unida ofreció asumir los gastos vinculados con la estancia de Timochenko en territorio español. “Izquierda Unida se hará cargo de lo relativo a su alojamiento y logística para su participación en los eventos antes mencionados”.

Alias Timochenko es el nombre de guerra de Rodrigo Londoño Echeverri, excomandante máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) - crédito Agencias de noticias
Alias Timochenko es el nombre de guerra de Rodrigo Londoño Echeverri, excomandante máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) - crédito Agencias de noticias

El viaje de Londoño a Europa no se limita al seminario inicial en Madrid. El documento enviado por Izquierda Unida prevé actividades adicionales en otras ciudades españolas.

En palabras de la organización, “Igualmente la invitación incluye la participación en distintos eventos organizados por Izquierda Unida sobre la misma temática a realizar en diferentes ciudades de España conforme a su disponibilidad entre los días 24 de junio y 12 de julio de 2026”.

La participación de Timochenko en eventos internacionales ocurre en un contexto de seguimiento judicial estricto. La autorización para salir de Colombia es improrrogable, según el documento presentado por la JEP, salvo causa mayor debidamente justificada.

El caso ha generado reacciones diversas en la opinión pública y en el ámbito político. Mientras tanto, el cumplimiento de las condiciones impuestas por la jurisdicción de paz será determinante para el futuro judicial de Londoño y su permanencia en el proceso de reconciliación nacional.

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