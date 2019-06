"Vi una ambulancia por la ventana, que estaba abierta. Ahí me di cuenta que había tenido un accidente. No me había percatado hasta ese momento. Por la televisión me enteré de mi accidente. Recuerdo que el momento más fatal que tuve que atravesar fue cuando no sabía si mis amigos estaban vivos o no. Yo nunca lloré, lo único que quería saber era dónde estaban mis amigos. Ahí me agarró la desesperación y si lloré fue porque no sabía nada de ellos. Lo más importante al fin y al cabo es que ellos estaban bien y habían salido ilesos. Después lo peor me tocó a mí, porque seguramente estaba preparado para superarlo y quizás ellos no estaban preparados".