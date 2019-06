"Maxi" Meza ya hizo saber que quiere jugar ya en Boca, pero desde el club mexicano no quieren sentarse a negociar. "Rayados no está en posición de negociar y hay una cláusula de rescisión, que en caso de que Boca quiera será el jugador el que tenga que ejecutar la cláusula. El jugador está de vacaciones y no hablamos con él ni con el representante", aseguró Duilio Davino, presidente del club mexicano.