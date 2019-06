"Este es un centro de alto rendimiento que buscará, aunque suene contradictorio, replantear el actual sistema de alto rendimiento. El trato al deportista como una máquina, el que yo y tantos mamamos, está en su etapa final. Esos mensajes de entrenate a morir, sacrificá todo, no te muestres vulnerable y matá tus emociones no va más. Nosotros buscaremos humanizar el sistema, formar integralmente a deportistas profesionales, que no son ni más ni menos que personas que, durante un rato, hacen muy bien un deporte. Es necesario entender que, además de los músculos, hay que entrenar la mente y las emociones. Esta reeducación es el desafío de los próximos años". Pepe Sánchez siempre estuvo adelantado a las épocas, desde que se fue a la Universidad de Temple con 18 años cuando todos elegían Europa. Y hoy como gran referente de la gestión deportiva plantea, desde su abrumador conocimiento y convencimiento, una metodología rupturista y revolucionaria. Y el ex base lo hace desde su impactante creación, el Dow Center, edificio de vanguardia internacional que ya está en pleno funcionamiento y en 40 días recibirá nada menos que a la Selección de básquet en su camino al Mundial.