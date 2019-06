Golden State está 0-6 en las Finales de NBA cuando no logra anotar más de 100 puntos, y no tenerlo a Durant, una de las piezas clave en el ataque de los Warriors, está siendo decisivo para la franquicia californiana. "No está terminado todavía. Suena cliché pero hay que ir un partido a la vez. Erré muchos tiros que generalmente meto", comentó Curry en diálogo con la prensa una vez concluido el enfrentamiento.