"Nos tocó perder con un digno equipo. Si bien se fue al descenso, lo venía viendo y es un digno campeón, con todas las letras. Entró bien Boca, pero cuando te comés 2 ó 3 situaciones y no la metiste, agarrate porque después se te puede dar vuelta", inició su análisis en diálogo con Súper Deportivo Radio. Luego puso un interrogante sobre la posición de Federico González en el segundo tanto del cuadro de Victoria: "Para mi fue offside. En la televisión lo pasan de costado y no en línea. Queda un poco la duda. Además, la patada a Buffarini no sé si no es para expulsión. Aunque pida disculpas Montillo el foul existió, es expulsión, o al menos amonestación".