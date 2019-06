Ausente en las finales del Mundial de Brasil y las dos ediciones de la Copa América en Chile y Estados Unidos, el rosario destacó que sus lesiones "es un tema superado". "Trabajé muy duro y ahora voy a hacer todo lo posible para que no vuelva a pasar. Lamentablemente me perdí partidos importantes, porque quería estar siempre. Me hubiera dolido mucho no estar en esta Copa América", aclaró.