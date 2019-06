Yo paré un taxi, pero a los pocos metros le pagué el viaje y me bajé. Preferí caminar las veinte cuadras que me quedaban hasta casa aunque el frío me calara los huesos. Llegué, abrí la puerta sin hacer ruido para no despertar a Carmen y me fui a dormir sin comer. Toda esa semana estuve pensando en cómo van creciendo las cosas, cómo uno va forjándose a través de las experiencias compartidas, y cómo fracasa cuando no logra tomar a tiempo el camino correcto. El martes llegué a Colegiales a las dos y media. Le pregunté al canchero quiénes eran el número tres y el arquero. Me acerqué, les conté que Juan se iba a probar como siete y les insinué si doscientos pesos eran suficientes. Me dijeron que sí. Me fui, para que nadie se avivara de que había infringido las reglas, y regresé quince minutos después de las tres, haciéndome el apurado. "Cagón, pensé que ya no venías", me dijo Juan, cambiado, listo para la prueba. "Mirá si me iba a perder tu amague y reacción, bolú", le mandé. Chito, Tito y Marcos se sentaron en un banco que estaba pegado al alambrado. Yo lo acompañé a presentarse a Amendáriz, quien no podía creer que alguien, a los 29 años, viniera a probarse aduciendo ser la solución para los problemas ofensivos del equipo. "Viene de jugar en Malasia. Hizo toda su trayectoria en equipos chicos de Centroamérica y Asia, pero ahora volvió para cerrar acá su carrera, como se lo había prometido a su difunto padre, que descanse en paz", le mentí, haciendo de representante. No sé si Amendáriz se lo creyó, pero los DT del ascenso tienen esa calidez intuitiva para darse cuenta cuándo deben decir que sí, y cuándo no. Y fue sí. Juan me lo agradeció guiñándome el ojo y yo, aunque Chito, Marcos y Tito me habían hecho un lugar, preferí ubicarme detrás del arco.