Cavani también recordó lo que sufrió tras la histórica derrota del PSG por 6-1 ante Barcelona, tras el 4-0 a favor en la ida, que los eliminó en los octavos de final de la Champions League 2017: "Ese partido fue muy importante y me ha marcado demasiado, nadie se podía imaginar lo que pasó. Empecé a no poder dormir, pasaba la noche leyendo y luego llegaba a los entrenamientos sin haber pegado ojo. El médico me calmó y me mandó un tratamiento, poco a poco he vuelto a encontrar el ritmo del sueño".