Mauricio Serna, ex compañero de Román y cercano a la actual dirigencia, opinó en las últimas horas que ve capacitado al 10 para manejar el Mundo Boca: "Ojalá el club no se pierda su brillantez e inteligencia". Pero las charlas de Chicho con el hombre al que le cuidó las espaldas adentro de la cancha giran solamente alrededor de la pelota. La política queda de lado. Es por eso que el colombiano no tiene certezas de sus deseos.