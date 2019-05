"Fue toda una aventura reinsentarme en los clavados, el destino me regresó allí. Yo era entrenadora de clavados y un amigo en Europa me invitó a un espectáculo de clavados en un parque de diversiones, me dijo que hacía una falta una mujer y fui. Eran clavados de 10 metros pero poco a poco fueron subiendo la altura hasta que llegamos a los 17-18 metros y de allí se me metió el cosquilleo de probar con los clavados de altura. Mi familia y mis amigos me animaron a retomarlo, toqué puertas y empecé en la Serie Mundial de Red Bull Cliff Diving", señaló.