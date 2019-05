Creo que esto es inherente a cada persona y no al rol. Si tengo que hablar a grandes rasgos necesito generalizar aún a riesgo de caer en imprecisiones. Siendo así, considero que el entrenador, como líder del equipo, tiene tantas preocupaciones como jugadores que integran el plantel. Me refiero a que uno de sus desafíos pasa por lograr que todos los integrantes estén motivados y enfocados en los objetivos planteados. Y su mayor presión puede pasar por pensar que si obtiene algunos malos resultados, en cualquier momento se puede quedar sin trabajo. Allí entonces, puede aparecer el trabajo de un coach para asistirlo en que esos pensamientos no lo afecten emocional y corporalmente ya que inconscientemente puede transmitir esa preocupación o esa presión a sus jugadores al momento de relacionarse con ellos. Esto cobra mayor relevancia si tenemos en cuenta que de todo lo que decimos, el receptor solamente percibe un 7% que tiene que ver con las palabras, y un 93% que se relaciona con el lenguaje no verbal (tono, volumen de la voz, posturas, gestos, etc). El jugador en ese sentido normalmente no tiene las mismas preocupaciones, ya que no es común rescindirle su contrato en medio de un torneo por los malos resultados obtenidos por el equipo. Su mayor preocupación generalmente pasa por si es citado o no, si juega de titular o suplente, si queda bien posicionado para una transferencia que le posibilite un salto en su carrera, o por el contrario si va a conseguir Club para poder seguir trabajando, si piensa que el DT lo tiene o no en cuenta… Aquí, mediante el aporte de un coach, posiblemente el jugador pueda darse cuenta si esos pensamientos le sirven o lo perjudican para alcanzar su mejor nivel, haciéndose protagonista y responsable de sus decisiones y de su destino, y no depositando la responsabilidad en el entrenador, o determinadas circunstancias.