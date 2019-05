"Acto seguido, con mucho respeto, le pedí sacarme una foto con él, pidiéndole disculpas primero si estaba invadiendo su espacio privado. Con una sonrisa en la cara me dijo que sí y que no me preocupara, que no era molestia. Luego firmó la remera y me preguntó si era cordobés. A lo que le contesté también como pregunta si tanto se me notaba, con risa y ojos vidriosos. Y con una carcajada sublime y humilde me dijo 'sí, jajaj'. Luego le volví a agradecer y reiteré mis disculpas por molestarlo. Con una sonrisa me dijo 'no te preocupes, cuidate, abrazo'. Mano bien dada y a casa", relató sobre su esperado encuentro.