¿Cómo recordó Codesal la reacción del ex zaguero? "Pedro nada más se pone las manos en la cintura, se me queda mirando y no decía nada. No había una expresión más que la del rostro, la incredulidad de la tarjeta, la sorpresa de la primera tarjeta roja en la final de un Mundial. Pedro bajó la cabeza y aceptó la decisión como un caballero", dijo el juez.