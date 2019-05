El uruguayo Nandez tenía las valijas armadas en enero, cuando estuvo a punto de ser vendido al Cagliari italiano. Sin embargo, las negociaciones se dilataron y no hubo acuerdo. Boca liberó el cupo de extranjero que necesitaba con la salida del colombiano Wilmar Barrios al Zenit ruso y la despedida del ex Peñarol quedó en stand by. Es otro de los que tendría destino europeo: el Leeds United de Marcelo Bielsa y Friburgo de Alemania, entre otros, pelearán por su pase.