"Si Bianchi no hacía una charla, no se ganaba. Había mal clima", afirmó el Rifle, quien se quedó afuera del banco en ese trascendental duelo junto a Daniel Fagiani y Hernán Medina, otros futbolistas que recién habían llegado a la Ribera. Y amplió: "No estaban peleados, se respetaban mucho. Román (Riquelme) sabía que sin Palermo no había goles; y Palermo, que sin Román no había pases gol".