El primer síntoma de que Armani, de 32 años, no pasaba por su mejor partido, fue a los 44 minutos de la primera parte. Rafael Sobis recibió el balón a más de 30 metros del arco, luego de que Inter cobrara rápido una falta inexistente sancionada por el árbitro Maza. El delantero no dudó y sacó un remate con efecto, que parecía ir hacia el medio de la valla, pero se desvió hacia la derecha. El guardameta quedó desorientado por el movimiento de la pelota y no se arrojó, permaneció parado, observando cómo se inflaba la red. Fue el empate parcial de los brasileños, en el mejor momento del "Millonario" en el partido.