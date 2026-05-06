México

Mochila de emergencia: qué debe contener para el Primer Simulacro Nacional 2026 en México

Preparar una mochila de emergencia con insumos para 72 horas puede marcar la diferencia

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Mochila de emergencia
Mochila de emergencia, recomendaciones

En el marco del Primer Simulacro Nacional 2026, el gobierno del Estado de México, a través de Protección Civil estatal, llamó a la población a prepararse ante posibles desastres naturales mediante la integración de una mochila de emergencia, herramienta clave para enfrentar las primeras horas posteriores a un sismo.

De acuerdo con las autoridades, este kit debe contener insumos suficientes para subsistir al menos 72 horas, periodo considerado crítico tras una emergencia. La recomendación cobra especial relevancia ante la hipótesis del simulacro, que se realizará este miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas, con un escenario de sismo de magnitud 8.2 con epicentro en las costas de Guerrero.

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Personalizar de acuerdo con las necesidades

Mochila de emergencia Primer Simulacro Nacional 2026 Edomex
Mochila de emergencia Primer Simulacro Nacional 2026 Edomex

La mochila de emergencia no solo es una medida preventiva, sino una acción que puede marcar la diferencia en situaciones de riesgo. Por ello, Protección Civil subrayó la importancia de personalizarla de acuerdo con las necesidades de cada familia, incluyendo a niñas, niños, personas adultas mayores, personas con enfermedades crónicas y animales de compañía.

Entre los elementos indispensables se encuentra el almacenamiento de agua potable, preferentemente embotellada y sin gas, así como alimentos no perecederos de fácil consumo, como enlatados. En caso de haber bebés en casa, es necesario agregar fórmulas lácteas, papillas y biberones.

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Mochila de emergencia Primer Simulacro Nacional 2026 Edomex
Mochila de emergencia Primer Simulacro Nacional 2026 Edomex

El botiquín de primeros auxilios es otro componente esencial. Este debe incluir gasas estériles, vendas, curitas, antisépticos como alcohol o yodo, analgésicos, guantes de látex, jabón neutro, algodón, termómetro y artículos de higiene personal. En familias donde existan personas bajo tratamiento médico, es fundamental integrar sus medicamentos específicos.

Asimismo, se recomienda contar con un kit de herramientas básico que incluya linterna con pilas de repuesto, silbato, encendedor o cerillos, papel, bolígrafos, cinta adhesiva, navaja y tijeras. Estos objetos pueden facilitar la comunicación, señalización y resolución de imprevistos durante una contingencia.

Otro elemento clave es un radio portátil que funcione sin necesidad de internet, televisión o redes de telefonía, ya que en escenarios de desastre estos servicios pueden fallar. Mantenerse informado a través de canales oficiales puede ser vital para seguir instrucciones de las autoridades.

La ropa también debe considerarse dentro de la mochila, priorizando prendas abrigadoras, impermeables, cobijas ligeras y un cambio completo, incluyendo zapatos adicionales en caso de humedad o daño.

En cuanto a la documentación, las autoridades sugieren resguardar copias digitales de documentos importantes en una memoria USB, como identificaciones oficiales, actas de nacimiento y comprobantes de domicilio. También se aconseja incluir una copia de las llaves del hogar, ante la posibilidad de extravío.

Para quienes tienen animales de compañía, la recomendación es integrar alimentos, un recipiente para agua o comida, bolsas para desechos, collar con identificación, cartilla de vacunación y algún objeto que les brinde seguridad, como su juguete favorito.

Autoridades del Edomex reiteró que participar en el simulacro no solo fortalece la cultura de la prevención, sino que permite evaluar la capacidad de respuesta de la población ante un evento real. Preparar una mochila de emergencia es una acción sencilla, pero fundamental para salvaguardar la integridad de las familias.

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