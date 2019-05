Dueño de una fuerte personalidad, De La Cruz nunca dejó de confiar en sus condiciones, incluso en los momentos en que los murmullos de muchos hinchas de River se volvían indisimulables para él. "A veces hay que tener paciencia", remarca Gallardo. Y el uruguayo le agradece al técnico el hecho de haberlo respaldado en todo momento: "Me costó mucho. Por suerte Marcelo y mis compañeros siempre me apoyaron, y yo nunca bajé los brazos. Necesitaba un partido como el que tuve con Aldosivi para encontrarme con la gente. Cada vez me siento mejor".