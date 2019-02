Gallardo sabía muy bien quién era Quintero porque River lo enfrentó cuando jugaba en Deportivo Independiente de Medellín (DIM), de Colombia, en la primera fase de la Copa Libertadores 2017. En el primer partido, el debut en aquella competencia jugado el 15 de marzo en Colombia, Juanfer anotó de penal el gol del descuento de su equipo, que cayó 3 a 1 ante un River para el que convirtieron Lucas Alario (penal), Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta. En el Monumental, el 25 de mayo, River jugó con una formación alternativa y cayó 2 a 1 ante el DIM, que volvió a contar con Quintero como titular. En un momento en el que el partido estuvo detenido, Quintero y Gallardo mantuvieron un breve y amable diálogo a metros del banco de suplentes de River. "Me acuerdo mucho de aquella vez. Nos saludamos normalmente. Me deseó suerte, y yo le dije: "Igual". No fue mucho. Fue un cruce de palabras, de saludos. El respeto que tenemos los colombianos y no solo ahorita porque está en River, sino antes, es muy grande por su historia futbolística. Hay que reconocer el trabajo de los grandes", dijo Quintero en una entrevista concedida a Infobae a principios de febrero.