Ricardo Caruso Lombardi volverá a dirigir tras una larga ausencia sin calzarse el buzo de entrenador. Su última experiencia fue en 2017 bajo el mando de Tigre. "Me voy para que no sigan cagando a Tigre. Me duele en el alma por lo que quiero a este club, pero ya no puedo seguir porque nos están perjudicando en todos los partidos", declaró el 8 de diciembre de aquel año, tras una derrota por 2-1 ante Temperley.