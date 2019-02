• El retiro de la selección argentina: "Lo de la Selección está totalmente cerrado. Me pasaron dos cosas que yo no esperaba que me pasen. Primero fue cuando me fui del Barcelona a China, me daba muchas vueltas en la cabeza un cambio tan diferente porque no sabía cómo iba a responder. A los 5 días que estaba cerrada mi etapa del Barcelona me puse a ver un partido a ver qué sentía y me puse del lado del espectador, y no tuve esa nostalgia de querer seguir perteneciendo ahí. No te digo que me pasó lo mismo con la Selección pero sí algo parecido; Cuando vi el primer amistoso que estaban jugando los chicos con Scaloni sinceramente no tuve nostalgia. Yo ya sabía hacía mucho tiempo que esto se terminaba, que el Mundial era el final".