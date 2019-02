Es habitual ver a Benítez en el equipo ideal de la fecha de la Ligue 1 o en el top de diferentes estadísticas. Los números lo avalan, pero el ruido todavía no llegó hasta los oídos del seleccionador nacional Lionel Scaloni: "La renovación que hubo me parece buena, positiva. Pensar en jugadores jóvenes y que están jugando en Europa y en Argentina me parece bien. Siempre apuesto a volver a estar en algún momento en la Selección, pero por el momento no recibí un contacto".