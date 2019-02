Aunque la dirigencia de la institución hizo público que no desean negociarlo y buscan retenerlo, Spalletti expresó que la ausencia de Mauro Icardi es una "pérdida de peso" para el equipo. "Estas situaciones no se pueden resolver con el chat y los 'me gusta', se resuelven con palabras y al estar juntos", recalcó el estratega. En ese contexto, según informó el diario inglés The Sun, el Chelsea y el Real Madrid realizaron sondeos para contratarlo en el mercado de pases de mitad de año. Y la Juventus también inició consultas subterráneas.