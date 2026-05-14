Colombia

Maluma explicó por qué mantuvieron en secreto el embarazo de su segundo hijo y reveló cuántos meses de gestación tiene Susana

El cantante atraviesa una nueva etapa personal y musical tras anunciar que espera su segundo hijo, noticia que coincidió con el lanzamiento de su nuevo álbum ‘Loco x volver’

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Maluma revela que quiere una familia numerosa con Susana Gómez - crédito @maluma/ Instagram
Maluma revela que quiere una familia numerosa con Susana Gómez - crédito @maluma/ Instagram

Maluma atraviesa una de las etapas más personales y familiares de su vida. El domingo 10 de mayo de 2026, durante el Día de la Madre, el artista confirmó públicamente que su esposa, Susana Gómez, está esperando su segundo hijo.

Aunque inicialmente solo había compartido una imagen con un corazón azul, el cantante reveló poco después, en entrevista con Canal RCN, que el bebé será un niño, lo que emocionó a sus seguidores y alimentó la expectativa en torno a su familia.

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La noticia llega pocos meses después de que Maluma y Susana celebraran el segundo cumpleaños de su primogénita, Paris.

Al anuncio de su segundo hijo llegó en medio de la promoción de su nuevo álbum, Loco x volver, que será publicado en la noche del 14 de mayo, por lo que el cantante planea hacer un concierto gratuito en Medellín para celebrar el nuevo lanzamiento.

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Fue como parte de la promoción que el cantante concedió una entrevista para Billboard en español, en la que habló de su nueva etapa como padre y las razones por las que decidieron mantener en secreto esta etapa junto a su pareja Susana Gómez.

Maluma y Susana Gómez
Maluma explicó que aún no han decidido el nombre del bebé y detalló que Susana Gómez tiene cinco meses de gestación, etapa que mantuvieron reservada para proteger la intimidad familiar - crédito @maluma/Instagram

El cantante de Hawái, reveló detalles como lo que han planeado para el nombre del bebé y cómo decidieron cuidarse de la prensa durante los primeros meses de embarazo. “Es un niño, todavía estamos pensando en el nombre, tenemos muchas opciones”, dijo Maluma para Billboard. Sobre el tiempo de embarazo de Susana, Maluma indicó que tiene cinco meses de gestación y explicó que durante ese periodo decidieron mantener la noticia en privado para proteger la intimidad de su familia.

“Lo mantuvimos escondido por 5 meses, primero que todo, por la salud en la casa y en el hogar, me parece bonito disfrutar una gran parte del embarazo sin tener que pensar en otras cosas, sino solamente estando en el hogar”, dijo el cantante.

La manera en que Maluma anunció la llegada de su segundo hijo generó sorpresa y emoción entre sus seguidores, quienes no esperaban una noticia de este calibre en medio de una etapa tan activa para el artista, tanto en lo personal como en lo profesional.

El anuncio se realizó a través de una publicación en Instagram, donde el cantante paisa compartió una imagen en blanco y negro junto a Susana Gómez y su hija París, ambos besando el vientre de Susana, en un gesto que dejó claro el avanzado estado de embarazo. La fotografía, acompañada únicamente de un corazón azul, bastó para que miles de seguidores e internautas interpretaran que la familia espera un niño.

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Maluma confirmó que será padre por segunda vez - crédito @maluma/IG

La reacción fue inmediata. En pocos minutos, la publicación sumó miles de comentarios y felicitaciones, tanto de fanáticos como de colegas del artista, quienes celebraron el crecimiento de la familia Londoño Gómez. La noticia también provocó que medios nacionales e internacionales replicaran el anuncio, destacando la discreción con la que Maluma y Susana manejaron la noticia hasta el momento de compartirla públicamente.

El impacto del anuncio se vio potenciado por el recuerdo de cómo el cantante y su pareja habían dado a conocer la llegada de su primera hija, París, dos años antes. En aquella ocasión, Maluma también optó por sorprender a sus seguidores durante un concierto, compartiendo la noticia de manera espontánea, lo que contribuyó a fortalecer la imagen de cercanía y autenticidad que proyecta ante su público.

En esta oportunidad, la elección de una foto familiar sencilla y emotiva reforzó la percepción de un artista enfocado en el bienestar y la felicidad de su entorno más cercano.

Maluma y Susana Gómez
La forma de comunicar la llegada de su primer hija, París, también fue sorpresiva, reforzando el vínculo cercano de Maluma con su audiencia -crédito @maluma/Instagram

Aunque no se han revelado detalles adicionales sobre el embarazo de Susana Gómez, ni la fecha exacta del nacimiento, la expectativa entre los seguidores del artista paisa es alta. El gesto de compartir el anuncio en redes sociales, sin previo aviso ni grandes producciones, permitió que la noticia llegara de forma directa y emotiva a sus millones de seguidores en todo el mundo, quienes han acompañado a Maluma en cada etapa de su carrera y celebran con él este nuevo capítulo familiar.

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