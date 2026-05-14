Marbelle respondió a uniformado que la señaló de padecer el síndrome de Estocolmo: “Traidor malpa...”

La cantante arremetió contra usuario que la señaló de sufrir el Síndrome de Estocolmo - crédito @marbelle.oficial/ Instagram

Marbelle se ha distinguido por respaldar a candidatos de derecha en elecciones presidenciales, legislativas y locales. Además, la cantante nacida en Buenaventura ha criticado públicamente a colegas que apoyan a sectores de izquierda en Colombia, como Margarita Rosa de Francisco y Diana Ángel.

En esta ocasión, el intercambio ocurrió con un miembro del Ejército Nacional, quien respondió a una publicación de Marbelle en la que elogiaba a su candidato Abelardo de la Espriella. El uniformado sugirió que la intérprete de Collar de perlas podría padecer el denominado síndrome de Estocolmo.

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Supuesto Sargento del Ejército arremetió contra Marbelle en X - crédito @SARGENTOCHALA/X

“En su momento, llegó a convertirse en una de las mujeres más maltratadas de este país: @Marbelle30. Se casó por interés con un abusador, fue humillada, violentada y ultrajada. Hoy, se pone del lado de quien maltrata a una mujer, no del lado de la víctima. A eso se le llama síndrome de Estocolmo: secuelas que aparecen cuando se logra romper el alma de una persona hasta el punto de convencerla de que ‘no vale una mierda’”, fue el mensaje que replicó el uniformado que responde al nombre en redes de Sargento Chala.

Esto provocó disgusto en la cantante y jurado de programas de canto, generando un mensaje en el que utilizó palabras de grueso calibre como calificativos para el supuesto uniformado.

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“Ese uniforme le queda GIGANTE a un traidor malparido como usted ! Quítese el uniforme y póngase rulos chismosa hijueputa!”, fue el mensaje que escribió Marbelle y que generó opiniones divididas entre sus seguidores por la manera en la que se expresó.

La fuerte respuesta de Marbelle al comentario que lanzó en su contra el supuesto uniformado - crédito @Marbelle30/X

Horas antes de que emitiera una primera respuesta, la artista le respondió al supuesto Sargento con un mensaje mucho más hiriente, que decía: “Maltratado debe tener el roto usted de agacharse a vender la patria”.

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Otros; sin embargo, afirmaron que ese es el estilo que la ha caracterizado en sus publicaciones, con mensajes como: “Excelente querida, así es que toca con esos que trabajaron 20 años en la institución que odian”; “Me encanta la forma en la que el expresa amor a esos hps”, entre otros.

Así acusó a Iván Cepeda de atacar a Paloma Valencia

La polémica política en Colombia sumó un nuevo episodio tras un fuerte cruce entre la cantante Marbelle, el senador Iván Cepeda y la senadora Paloma Valencia.

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Todo comenzó en una sesión plenaria del Senado, donde Valencia cuestionó la transparencia de la campaña de Cepeda, sugiriendo la influencia de grupos armados ilegales en el proceso electoral. La senadora mencionó la posible combinación de política y acción armada, lo que generó una inmediata reacción.

Marbelle respaldó a Paloma Valencia tras las declaraciones de Iván Cepeda tras una sesión plenaria - crédito @Marbelle30/X

Cepeda rechazó las acusaciones e indicó que este tipo de señalamientos son “acusaciones estigmatizantes” para los habitantes de las zonas mencionadas, advirtiendo sobre las consecuencias negativas para esas comunidades. El senador también afirmó que las declaraciones de Valencia solo buscan votos y no el bienestar de la población.

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La artista Marbelle, reconocida por su apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez y sus posturas críticas hacia el Gobierno de Gustavo Petro, intervino desde sus redes sociales respaldando a Valencia.

En su cuenta de X, la cantante acusó a Cepeda de “perseguir y hostigar” a Uribe durante años, desatando un amplio debate en redes sociales.

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En ese contexto, un usuario sugirió a Marbelle iniciar una carrera política y ocupar una curul en el Congreso, propuesta ante la cual la cantante mostró señales de entusiasmo al compartir la idea acompañada de emojis. Las opiniones en redes se dividieron entre quienes apoyaron la posibilidad y quienes dudaron de su idoneidad para el cargo, recordando episodios personales de la artista y evaluando su capacidad para el debate legislativo.