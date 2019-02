"Creemos que el jugador no estaba registrado en la Premier League", le aseguró Mehmet Dalman, presidente del conjunto galés a The Telegraph. Detrás de sus palabras se encuentra el intento de instalar que el traspaso del delantero no se había completado al momento del accidente y, de esta manera, podría conseguir un nuevo recorte del dinero a pasar por la transferencia. Otra treta que demuestra que el mundo de los negocios no se dejó invadir por el dolor.