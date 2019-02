"Es un momento muy especial. El recuerdo de Emiliano nos trae lágrimas a los ojos. Todo el pueblo está unido y es impresionante la unión que se formó para recordarlo", comentó Warnock y agregó: "Estas cosas no suceden en el fútbol. Nunca he conocido en 40 años una cosa como esta, es algo que siempre esperas que nunca pase. Fue muy emotivo tener que disputar partidos al mismo tiempo. Era mi jugador, los sentimientos me han perseguido todo el tiempo".