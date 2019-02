Después de firmar su contrato con Cardiff en Gales, Sala retornó a Francia por motivos que no se esclarecieron aún. Su aeronave cayó cuando se trasladaba a territorio británico. "No sé por qué tuvo que volver a Nantes, desconozco, pero pasó. No sé quién lo coordinó. Los futbolistas manejan una ansiedad muy grande en ese momento. En mi caso, siempre traté de acompañar, no sé lo que siguió", concluyó Higuaín.