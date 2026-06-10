Política

A un año de su detención, Cristina Kirchner salió al balcón de su casa y saludó a la militancia

Las columnas de agrupaciones kirchneristas se acercaron al domicilio donde la ex presidenta cumple la prisión domiciliaria por la causa Vialidad. Hubo música en homenaje al Indio Solari

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Las columnas se acercaron al domicilio donde la ex presidenta cumple la prisión domiciliaria por la Causa Vialidad. Hubo música en homenaje al Indio Solari

A un año de su detención por la causa Vialidad, la ex presidenta Cristina Kirchner salió al balcón en su casa de San José 1.111 este miércoles para saludar a la militancia que se acercó al barrio porteño de San Cristóbal.

Con música en homenaje al Indio Solari, columnas de militantes se concentraron en la esquina y esperaron que la ex mandataria saliera al balcón para comenzar con el homenaje y el reclamo por su liberación.

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Este 10 de junio se cumple el primer año de la pena por administración fraudulenta dictada por el Tribunal Oral Federal 2 que dejó firme la Corte Suprema de Justicia con una condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En ese marco, desde el kirchnerismo reclamaron por la sentencia que recibió la líder peronista y el último lunes presentaron un informe en la Facultad de Derecho en el que rechazaron las condiciones “arbitrarias y discriminatorias” de detención que tiene CFK.

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Las columnas se acercaron al domicilio donde la ex presidenta cumple la prisión domiciliaria por la Causa Vialidad. Hubo música en homenaje al Indio Solari

El documento fue presentado por los consejeros Rodolfo Tailhade, César Grau, Vanesa Siley, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti en el Salón Azul de la Facultad de Derecho. Allí, expusieron las condiciones de detención que tienen personas condenadas por delitos federales y sostuvieron que la ex presidenta “cumple su prisión domiciliaria bajo condiciones más restrictivas que las impuestas a condenados por delitos de lesa humanidad y narcotráfico”.

El informe se elaboró a partir de datos obtenidos mediante los pedidos de Acceso a la Información Pública que realizó el grupo de consejeros del Consejo de la Magistratura. Entre los datos que expone el documento presentado por los dirigentes kirchneristas, se señala que más de la mitad de las personas condenadas por delitos de lesa humanidad en el país no utilizan tobillera electrónica y reciben visitas sin restricciones en sus domicilios. En la Ciudad de Buenos Aires, existen seis personas detenidas por asociación ilícita y ninguna de ellas enfrenta limitaciones en materia de visitas.

Cristina Kirchner, con cabello castaño rojizo y un pañuelo de colores, sonríe desde un balcón con barandal oscuro y un fondo amarillo brillante
La ex presidenta Cristina Kirchner saludó a la militancia a un año de su detención

Por su parte, se conoció que la ex vicepresidenta durante el período 2019-2023 podrá pedir la libertad condicional recién en junio de 2029 cuando haya cumplido los dos tercios de su condena.

Además, se ratificó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de bienes. Este último punto está aún pendiente y quedó en medio de un entramado de recursos judiciales porque su defensa intenta evitar a toda costa el remate de 19 propiedades, que al día de hoy están a nombre de los hijos de la ex presidenta, Máximo y Florencia Kirchner. El próximo paso es la presentación de un recurso de queja ante el máximo tribunal del país.

Cuándo podrá salir Cristina

La pena a CFK se dará por cumplida en junio de 2031, aunque la ex mandataria podría acceder en junio de 2029 a la libertad condicional si reúne los requisitos legales y para ese momento no hay otra condena firme en su contra, algo que se presenta como extremadamente difícil: en la actualidad es juzgada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho en el caso de los Cuadernos, un debate oral que comenzó en noviembre pasado y está en etapa inicial de testigos, sobre un listado de unos 600 convocados.

La militancia volvió a concentrarse en San José 1.111
La militancia volvió a concentrarse en San José 1.111

Si se llegara a un veredicto condenatorio por parte del Tribunal Oral Federal 7 al término del debate, que se calcula durará al menos dos años más, esa decisión entraría en etapa de revisión antes de quedar firme: primero pasaría por la Cámara Federal de Casación y luego la Corte.

Otros dos juicios que la tienen como acusada aún no tienen fecha de inicio: Hotesur-Los Sauces y el Memorandum con Irán por el atentado a la AMIA.

El juicio por la causa Vialidad comenzó el 21 de mayo de 2019 y el veredicto se conoció el 22 de diciembre de 2022. La pena quedó firme en la Corte Suprema dos años y medio más tarde.

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