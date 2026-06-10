Colombia

Santiago Botero hizo señalamientos contra Abelardo de la Espriella y lo tildó de “bandido”: “Está desesperado”

El empresario y excandidato aseguró que el aspirante presidencial estaría involucrado en un supuesto “montaje” del que fue víctima. Aseguró que revelará las pruebas en una rueda de prensa

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El empresario aseguró que el candidato presidencial orquestó un montaje en su contra, que involucra a su exesposa Manuela Echeverri - crédito @Santibotero2026/X

El empresario y ex candidato presidencial Santiago Botero hizo acusaciones contra el aspirante Abelardo de la Espriella, que está a más de una semana de disputar el cargo más importante del país con el candidato Iván Cepeda Castro. A través de un video que publicó en su cuenta de X, aseguró que el también abogado estaría relacionado con denuncias que hizo su exesposa Manuela Echeverri en su contra.

Su expareja lo señaló de haber incurrido en actos de violencia intrafamiliar y, posteriormente, fue desalojado de su vivienda. El empresario negó los señalamientos y afirmó que se trató de un ataque político perpetrado justo en una etapa electoral. Ahora, afirma que el candidato Abelardo de la Espriella estaría involucrado en el “montaje” del que presuntamente fue víctima; sin embargo, no proporcionó pruebas para sustentar sus aseveraciones.

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“En lo personal, el montaje que viví con mi exesposa, Manuela Echeverri, que decía que me amaba, y el uso de mi hijo de apenas 10 meses fue algo muy bajo, orquestado con Abelardo, y así lo confirmó Darcy Quinn”, escribió el excandidato en su cuenta de X.

Santiago Botero aseguró que Abelardo de la Espriella no tiene prorpuestas serias y que está recurriendo a una supuesta intimidación política - crédito Equipo de comunicaciones Santiago Botero - Luisa Gonzalez/REUTERS
Santiago Botero aseguró que Abelardo de la Espriella no tiene prorpuestas serias y que está recurriendo a una supuesta intimidación política - crédito Equipo de comunicaciones Santiago Botero - Luisa Gonzalez/REUTERS

De igual manera, sin sustento alguno, involucró al aspirante en la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro por presunta participación política, la cual fue determinada por la representante Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusaciones de Cámara. En medio de la polémica que surgió al respecto, la congresista detuvo el trámite y trasladó la decisión a la plenaria de la Cámara de Representantes para que haga una revisión al respecto.

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Según Botero, el candidato de la derecha estaría inmerso en dicha decisión, aunque la determinación la tomó la propia representante a la Cámara que, incluso, hace parte del Pacto Histórico.

“Abelardo está preocupado porque va a perder las elecciones (...). Lo que acaba de hacer con el presidente, de quitarlo el puesto, de que quiere robar las elecciones, cómo estará, cómo será el desespero”, aseveró el empresario.

El empresario Santiago Botero Jaramillo aseguró que Abelardo de la Espriella estaría recurriendo a conductas poco éticas ante la posibilidad de una derrota en las elecciones presidenciales - crédito @Santibotero2026/X
El empresario Santiago Botero Jaramillo aseguró que Abelardo de la Espriella estaría recurriendo a conductas poco éticas ante la posibilidad de una derrota en las elecciones presidenciales - crédito @Santibotero2026/X

Botero también criticó la denuncia pública que hizo De la Espriella en relación con la presunta compra de votos a favor del candidato Iván Cepeda. El aspirante mencionó a algunas personas que supuestamente estarían involucradas en esa estrategia ilegal –algunas de ellas ya anunciaron acciones legales en su contra– y aseguró que Estados Unidos puso la lupa sobre la situación. “Ya el ‘quitavisas’ tiene los ojos puestos sobre los corruptos”, dijo el candidato en declaraciones públicas.

Desde la perspectiva del empresario, el aspirante pretendería lograr que se le quite la visa “a todo el mundo” y afirmó que el abogado no tendría autoridad moral para señalar a otros de haber incurrido en conductas corruptas.

Hombre, de verdad, un bandido como Abelardo hablando de moral y de que él es una persona intachable. No me crean tan pendejo, hombre. Respeten, hombre. Le digo la verdad, si los gringos se van a dejar utilizar, son muy brutos. Abelardo es el primero que debería estar en la lista de Clinton con todos sus secuaces”, indicó.

Santiago Botero visitó Infobae Colombia
El exaspirante Santiago Botero aseguró que regresará al escenario político en tres años - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

En su publicación en X, Botero tildó al candidato De la Espriella de “bandido” y puso en duda sus propuestas de gobierno para dirigir al país en una eventual administración. Aseguró que, debido a esa supuesta falta de iniciativas, estaría recurriendo a amenazas, montajes y a una presunta intimidación política.

En ese sentido, informó que el 11 de junio revelará pruebas del “montaje” del que habría sido víctima. Además, reveló que retornará al escenario político en tres años “más fuerte” y “más preparado”.

La democracia no se construye persiguiendo al contradictor ni señalando a quien opina distinto, y menos jodiendo al más pobre, que son la mayoría, para beneficiar a unos pocos”, explicó.

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