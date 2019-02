El cuarto árbitro, que se encontraba en la escena del conflicto dentro del terreno de juego, habló ayer sobre el tema y explicó que si bien no vio en detalle lo acontecido, el técnico le pidió frenar el cambio. "Justo en ese momento Coudet me avisó que no hiciera el cambio; me dijo que el cambio no lo haga; creo que iba a salir otro jugador, por eso me dijo que no lo hiciera. Nosotros no prestamos mucha atención", aseguró Pablo Echavarría.