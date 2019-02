Ya cuando estaba a un costado del campo, a punto de ingresar, los fanáticos de River se acordaron de Centurión. Y le dedicaron un cántico hiriente. "Pisala ahora, la p… que te parió", le gritaron, en alusión a la pelea que sostuvo con Enzo Pérez en el cruce por la Copa Libertadores 2018. Allí, con la llave definida, el mendocino le dijo a Centu "pisala ahora", enojado por una publicación del ex Boca durante el Mundial de Rusia, del que estuvo cerca de ser parte, pero quedó afuera en el último corte. "Una ganas de pisarla y encarar", escribió entonces el de Racing, durante el debut de Argentina, algo que no le había caído bien a Pérez. Pues bien, no sólo con la canción fue hostigado por el público en el Monumental: cada vez que Centurión tocó la pelota, recibió una estruendosa silbatina.