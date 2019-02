Cintia Giménez, una de las dos personas que se presentó a denunciar ante Prefectura, aseguró en aquel entonces que había perdido un embarazo de tres meses por el stress sufrido. "Antes del suceso el embarazo estaba perfecto. Yo sentía el embarazo. El mismo día que volví, me volví a angustiar, a llorar toda la noche, no poder dormir. Y cuando me fui a hacer la ecografía de control, me avisaron que el bebé había dejado de latir", afirmó.