· "No sé cuándo perdí el puesto, nunca me dieron una razón. A mí me gusta hablar cuando no juego y también cuando lo hago, para saber en qué mejorar. La última vez fue en el partido con Cruzeiro (revancha de cuartos de la Libertadores), desde ahío no entendí por qué me sacaron. Con River por el torneo entré infiltrado cuando se lesionó Jara. Hice fisioterapia en casa y contraté a una persona para recuperarme de mi lesión"